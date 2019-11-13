أبيض وأسود

لوهلة تشعر بأن فيلم «Dr. Strangelove»، للمخرج ستانلي كوبريك، غريب عن سلسلة أفلام الحرب ونهاية العالم، إذ تميز بلمسته الكوميدية، وبأداء الممثل بيتر سيلرز، الذي أدى فيه 3 أدوار، أهّلته للترشح إلى جائزة الأوسكار، ولكنه خرج منها خالي الوفاض.

حكاية الفيلم تبدأ بأحد الجنرالات الذي يأمر طائرة محملة بالقنابل الذرية بضرب روسيا من دون سابق إنذار، وينفذ الضابط الأوامر، ولكن ما إن يصل الأمر إلى واشنطن، حتى يكتشف الجميع أن الجنرال مصاب بالوسواس القهري ليبدأ السباق لإيقاف الضربة الجوية. والجميل في الفيلم طرائق التعامل مع هذه القضية، إذ صيغت في قالب هزلي.

الفيلم: Dr. Strangelove

اخراج: ستانلي كوبريك

سيناريو: ستانلي كوبريك، بيتر سلرز

سنة الإنتاج: 1964

البطولة: بيتر سلرز، جورج سي سكوت،

ستيرلنغ هايدن، جيمس إيرل جونز