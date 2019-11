10 أيام تفصلنا عن السحر «frozen-2»

لم يكد الجزء الثاني من «فروزن» يرى النور في هوليوود، حتى استطاع أن يقنع النقاد، وأن يحصل على ردود أفعال إيجابية، ليكون ذلك بمثابة تمهيد لتوقعات بأن يحتل الفيلم صدارة شباك التذاكر العالمي، بمجرد انطلاق عروضه في الصالات، والتي تفصلنا عنها 10 أيام فقط، حيث سيكون الصغار على موعد مع «إلسا» و«أولفي»، واللذان يعودان إلى الواجهة مجدداً بعد مضي 6 سنوات على الجزء الأول، الذي حمل آنذاك توقيع المخرجين جنيفر لي وكريس بك، واللذين عادا للعمل معاً في الجزء الثاني، الذي سيرى النور محلياً بعد نحو 10 أيام.

«إنه الأفضل والأقوى»، تلك الجملة شكلت قاسماً مشتركاً بين معظم التغريدات، التي أطلقها النقاد الذين تابعوا العرض الأول للعمل، عبر حساباتهم على موقع «تويتر»، ليبدو أن الاختلاف في ما بينهم تمثل في «نسبة الحب للعمل»، الذي وصفه البعض بأنه «أكثر نضجاً وعمقاً من الناحية العاطفية» مقارنة مع الجزء الأول، معتبرين أن ذلك سيزيد من ارتباط الجمهور بالفيلم، الذي سيطل مجدداً بتشكيلة أغنيات، وصفت بـ «الرائعة»، لتكون التوقعات بأنها ستكون على مستوى أغنية (Let it Go)، التي حفظها الصغار عن ظهر قلب، مشيرين في الوقت إلى أغنية (Into the Unknown)، التي يتوقع أن تتحول إلى أيقونة الجزء الثاني.

حالة الإعجاب التي حققها الفيلم، دعت بعض النقاد إلى وصفه بالعمل «الساحر» وبأنه تتمة يستحق أن ترفع لها «القبعة»، فيما أكد آخرون أن حكاية الفيلم قد أسالت دموعهم، مشيرين إلى أنه فيلم «عائلي بامتياز»، وقال أحد النقاد: «فروزن 2» لم يكن مجرد تطوير للشخصيات، بل امتلأ باللقطات الجميلة والأغاني الساحرة، وهو ما يجعلنا نقرُّ بأن قاعدة جماهيره قد نمت كثيراً على مدار السنوات الست الماضية.