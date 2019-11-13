بيع 344.690 تذكرة فيلم «مالفيسنت 2»

حلّ فيلم «مالفيسنت 2» (Maleficent mistress of evil) للمخرج يواخيم رونينغ، في المرتبة الثالثة على شبّاك التذاكر المحلي، بعد تمكّنه من بيع 344.690 تذكرة، منذ بدء عرضه في الصالات المحلية، قبل 4 أسابيع حتى اليوم.

وذلك وفق ما أشارت إليه الإحصاءات الصادرة عن شركة «فارس» للتوزيع، التي تتخذ من دبي مقراً لها.في هذا الفيلم، تستكمل الممثلة إنجلينا جولي ما بدأته في الجزء الأول الذي رأى النور قبل نحو 5 سنوات، والذي يدور حول انتقام «ماليفسنت»، بعد أن جاءت مجموعة من الغزاة وهددوا أمن المملكة وسلامها، حيث تعيش «ماليفسنت».

فيما يشارك إنجلينا بطولة الفيلم كل من ميشيل فايفر وهاريسون ديكنسون وشيواتال إيجيوفور وإد سكراين. يُذكر أن إيرادات الفيلم وصلت عالمياً إلى أكثر من 430 مليون دولار، بينما جمع في ليلة افتتاحه نحو 37 مليون دولار، إذ عُرض في أكثر من 3790 شاشة عرض في الولايات المتحدة.