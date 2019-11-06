أفلام الأسبوع .. أنيمشن وحكايات للأطفال

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تعودت صالات السينما المحلية على إفراد مساحة خاصة للأطفال، لتقدم من خلالها لهم، تشكيلة من أفلام الأنيمشن، التي تعرض حكايات جميلة، بعضها قد يكون غريباً وأخرى تحمل طابعاً كوميدياً، إلا أن اللافت فيها، يتمثل في طبيعة الأسماء التي تقوم بتقليد أصوات الشخصيات، حيث تضم نجوماً من الصف الأول. هذا الأسبوع، تواصل صالات السينما المحلية، تقديم ثلاث حكايات جميلة، تمتلك جذوراً سينمائية طويلة، وقاعدة جماهيرية عريضة.

اسم الفيلم: Abominable

إخراج: جيل كولتون

مكان العرض: ريل سينما

يعد هذا الفيلم، واحداً من أبرز أعمال الأنيمشن التي تعرضها الصالات المحلية والعالمية على حد سواء، حيث تمكن من لفت انتباه الجميع، ما مكنه من تحقيق إيرادات تجاوزت 100 مليون دولار خلال أسبوعين فقط من بدء عرضه، والعمل يتناول قصة فتاة مراهقة، تكتشف وجود مخلوق «اليتي» الخرافي فوق سطح منزلها الواقع في مدينة شنغهاي الصينية، وتقوم الفتاة بجمع أصدقائها من أجل وضع خطة واضحة لإعادة المخلوق إلى عائلته، وهو ما يمكنها من خوض مغامرة شيقة. وقد شارك في أداء الأصوات كل من تنزينغ نورغاي ترينور، وكلو بينيت، وألبرت تساي، وغيرهم

اسم الفيلم: Maleficent: Mistress of Evil

إخراج: يواخيم رونينغ

مكان العرض: فوكس سينما

هذا العمل هو الجزء الثاني لفيلم «مالفيسنت» الذي سبق وأن قدمته الممثلة والمخرجة أنجلينا جولي في 2014، وفيه نتابع الأحداث من حيث انتهى الجزء الأول، حيث تعيد كل من «أرورا» و«مالفيسنت» اكتشاف علاقتهما من جديد، في وقت نشهد فيه ظهور قوى شريرة جديدة، تسهم في خروج الأمور عن السيطرة، الأمر الذي يفرض على أرورا ومالفيسنت العمل على تشكيل تحالفات جديدة تمكنهما من الفوز في المعركة، وصد الأعداء عن المملكة. الفيلم استطاع أن يحقق نجاحاً لافتاً على شباك التذاكر العالمي، وأن يتربع على قمته بإيرادات تجاوزت 385 مليون دولار.

اسم الفيلم: THE ADDAMS FAMILY

إخراج: جريج تيرنان، وكونراد فيرنون

مكان العرض: سينما عقيل

أكثر من 130 مليون دولار، حصدها فيلم «عائلة آدامز» الذي يواصل سرد حكاية السلسلة التي أطلت على الجمهور لأول مرة في 1991، حيث نشهد في هذا الفيلم كيف تعاني عائلة آدامز من كره الناس لها، وغضبهم منها بسبب طبيعتها الغريبة، الأمر الذي أجبرها على العيش في انعزال تام عن الناس، ورغم ذلك تسعى عصابة لاقتحام منزل العائلة، من أجل القضاء عليها والتخلص منها. يذكر أن طاقم الفيلم ضم في قائمته كلاً من كلوي غريس، وموريتز، وتشارليز ثيرون وأوسكار إيزاك.