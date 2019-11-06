يعد فيلم (Umberto D) واحداً من أجود أفلام المخرج الإيطالي فيتوريو دي سيكا، ويعتبر عمله الشخصي المفضل، كما اعتبره أيضاً المخرج أنغمار بيرغمان واحداً من أفلامه المفضلة. يمتاز الفيلم بحكايته، رغم أن أبطاله لم يكونوا ممثلين محترفين، حيث نتابع فيه قصة موظف حكومي متقاعد يواجه الطرد من غرفته الصغيرة وخسارة علاقاته مع صديقيه الوحيدين، خادمة المنزل، وكلبه الأليف، وفي هذه الحكاية المؤثرة يستكشف الفيلم عقل بطل الرواية «أومبيرتو دي فيراري» الذي يكافح من أجل تغطية نفقاته وفشله في محاولة ضمان مسكن آمن لكلبه، فيتمكن من الانتحار من بعده، ولكنه يفشل في ذلك. الفيلم يضيء على موضوع الإبقاء على الصداقات، باعتبارها القوت الوحيد للشيخوخة، كجانب مهم ومثير.

الفيلم: Umberto D

اخراج: فيتوريو دي سيكا

سيناريو: فيتوريو دي سيكا

سنة الإنتاج: 1952

البطولة: كارلو باتيستي، لينار غيناري، إيليا ريا، ماريا بيا كاسيليو.