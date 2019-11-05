أسطورة الجمال الأخاذ لكليوباترا تستند إلى صور ملكة أخرى

المصدر: إعداد: نهى حوّا

قد تكون الصورة الحديثة لكليوباترا وأسطورة جمالها الأخاذ مبنية على صورة امرأة أخرى تماماً، حيث يشير المؤرخ وأمين متحف توت غنخ أمون طارق العوضي إلى أن التصوير الحديث لتلك الملكة في أفلام هوليوود خلال القرن العشرين استند في الواقع إلى الملكة الفرعونية عنخ إسن أمون، زوجة توت عنخ أمون، التي عاشت قبل أكثر من 1200 عام.

ويرى العوضي أن قبر الفرعون ترك تأثيره في الأفلام الحديثة، مع استخدام الأفلام المتكرر للرسومات المذهبة لزوجته غنخ إسن آمون التي عثر عليها على ضريح في قبره عام 1922، مؤكداً بان الفضل يعود إليها في تصوير كليوباترا بهذا الجمال الآسر.

وتشير صحيفة " ديلي ميل" إلى ظهور أفلام عدة في القرن العشرين، تصور ملكة مصر السابقة، كليوباترا، وهي أفلام قامت ببطولتها ممثلات جميلات من أمثال اليزابيث تايلور وصوفيا لورين، كن على الارجح يقلدن عنخ إسن أمون.

متحدثا الى " في ميل" أفاد طارق العوضي أن معرض "كنوز الفرعون الذهبي" التي تم افتتاحه في غاليري ساتشي بلندن يشير إلى تلك البصمات المذهبة لزوجة الملك توت عنخ أمون، إذ تظهر معتمرة تاج الثعبان ومرتدية رداء عثر عليهما على طريح في قبره مع صورة لها على كرسي، مؤكداً أن تلك الصور هي التي أثرت بالتصوير في فيلمي كليوباترا لإليزابيث تايلور عام 1963، وفيفين لي عام 1945.

وفيما لا نعرف الكثير عن مظهرها بما يتجاوز الأشكال المذهبة التي صنعها النحاتون السابقون لتمجيدها، إلا أن عنخ إسن أمون تظهر في شكل امرأة جميلة وأنيقة، وربما هذا أثر في فهمنا لكليوباترا التي حكمت خلال الفترة 50 الى 31 قبل الميلاد. عندما نرى أو نشاهد أفلام هوليوود تظهر كليوباترا برداء الملكة عنخ إسن امون، قد تكون الأفلام حصلت على أزيائها من تلك الكنوز، فإليزابيث تايلور في فيلم "كليوباترا" عام 1963 تظهر أيضا بتاج بواجهة كوبرا، وطبقات كثيفة من الكحل على عينيها.

وهناك صور إضافية من الضريح تظهر زوجة توت عنخ أمون تقدم زهوراً إلى الملك وتمسك بذراعه، معتمرة تاجا ومرتدية رداء طويلاً. وتشير النقوش في قبره أيضاً إلى أنها خلال زواجها بتوت عنخ أمون كانت تساعده في الصيد عن طريق توفير السهام.

وظهرت عنخ إسن أمون أيضا في أفلام أخرى تصور ملكات مصر، كما في فيلم الممثلة جوان كولينز "ارض الفراعنة" عام 1955، وفي مقطع من فيلم "المومياء" حيث تلعب بطولته زيتا جوهان دور "عنخ إسن أمون" عام 1932. وكانت قد حكمت ملكة لمصر ما بين 1332 إلى 1322 قبل الميلاد.