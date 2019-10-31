أفلام الأسبوع.. رعب وكوميديا وإثارة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

حكايات كثيرة تقدمها إلينا صالات السينما المحلية عبر شاشاتها، بعضها يحكي قصصاً هندية، وأخرى تستفز طاقات الشباب بمشاهد الأكشن والإثارة التي تقدمها، وثالثة ترسم ابتسامة عريضة على ملامح الوجوه، التي تعيش في الوقت نفسه «رعباً» قادراً على رفع مستوى الأدرينالين في الدم، خلال هذا الأسبوع سيكون عشاق السينما على موعد مع أعمال جديدة، تتراوح بين الإثارة والرعب والكوميديا، التي تحاول جميعها اللحاق بـ «جوكر» الذي يحلق عالياً في فضاء شباك التذاكر المحلي والعالمي.

ريل سينما

فيلم:Countdown

إخراج:جاستين ديك

يصنف هذا الفيلم ضمن خانة سينما الرعب، وقد يكون مناسباً لأولئك الذين اعتادوا الاحتفال بـ «الهالوين»، حيث يحمل الفيلم جرعة جيدة من الرعب، لا سيما وأنه يتناول فكرة تكاد تكون جديدة نوعاً ما في هذا المجال، وهو يدور حول ممرضة تقوم بتحميل تطبيق على هاتفها المتحرك، يدعي قدرته على التنبؤ بتواريخ موت الأشخاص، على إثر ذلك تكتشف أنه لم يتبقَ لها في الحياة سوى 3 أيام فقط.

فوكس سينما

فيلم:MOTHERLESS BROOKLYN

إخراج: إدوارد نورتن

هذا الفيلم يعد تجربة الممثل إدوارد نورتن الثانية في الإخراج، وذلك بعد تجربته الأولى (Keeping the faith) التي قدمها في 2000، وفي هذا العمل يعود بنا نورتن إلى حقبة الخمسينيات، لنعيش في مدينة نيويورك، ونشهد محاولة المحقق الخاص المصاب بـ «متلازمة توريت» ليونيل إيسورج (تمثيل إدوارد نورتن) حل لغز جريمة مقتل صديقه الوحيد فرانك مينا (بروس ويليس)، معتمداً في ذلك على أدلة قليلة وعقله المهووس، يذكر أن الفيلم مقتبس عن رواية الكاتب جوناثان ليثيم.

سينما عقيل

فيلم: The Farewell

إخراج:لولو وانغ

ينتمي هذا الفيلم إلى خانة الكوميديا، كما أنه يأتي إلينا من السينما الآسيوية، ليقدم لنا حكاية اجتماعية، حول شابة صينية ـ أمريكية، تعود إلى موطنها الأصلي، للاستعداد لحفل زفافها المنتظر، إلا أنها تكتشف وعائلتها أن الجدة مصابة بمرض السرطان، في مرحلة متقدمة، ولم يتبقَ أمامها الكثير الوقت، لذا يقرر أفراد العائلة إخفاء الخبر عنها، والمضي في تنظيم حفل الزفاف، ليشهدوا معاً العديد من المواقف الكوميدية.