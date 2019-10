برناردو برتولوتشي.. آخر أباطرة السينما الإيطالية

قبل عام فارقنا المخرج الإيطالي برناردو برتولوتشي، بعد رحلة طويلة قضاها في كواليس السينما، أنتج خلالها مجموعة أفلام تحولت إلى أيقونات تتباهى بها السينما الإيطالية، برناردو الذي يعد آخر أباطرة السينما الإيطالية، سار على خطى والده أتيليو برتولوتشي في الشعر، ليتحوّل عنه نحو السينما متخذاً منها مساراً لحياته، مقدماً فيها فلسفته الخاصة.

برزت موهبته منذ الصغر، وهو الذي رأى النور عام 1941 في مدينة بارما الإيطالية، درس في كلية الأدب الحديث في جامعة «روما» بدءاً من 1958 وحتى 1961، وترك الجامعة دون الحصول على الشهادة، حيث بدأ مهنته السينمائية كمساعد مخرج لبيار باولو بازوليني، وقدم معه عمله الأوّل (Accattone) عام 1961، ليشهد عام 1962 إبصار أولى أعماله الخاصة تحت عنوان (The Grim Reaper).

مسيرة برناردو ثرية بالأعمال الفنية، بعضها آثر في أجيال عديدة، كفيلمه «الأمبراطور الأخير» (1987) (The Last Emperor) الفائز بـ9 جوائز أوسكار، وأيضاً فيلمه «التانغو الأخير في باريس» الذي قدمه في 1972، وتعرض بسبب جرأته العالية، للمنع من العرض، وأيضاً فيلم (The Conformist) عام 1970.