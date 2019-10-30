يُصنّف فيلم «التل» (The Hill) ضمن أفلام الدراما الحربية، وقد رأى النور في 1965، ولكن رغم أهميته إلا أنه لم يلقَ تقديراً من قبل أكاديمية «فنون وعلوم الصور المتحركة» الأمريكية، المسؤولة عن توزيع جوائز الأوسكار، حيث تدور حكايته عن النجاة في مواجهة الإبادة الجماعية، وتأخذ فيه الشخصيات الجانب الرمزي، حيث يروي العمل مسار خمسة رجال بريطانيين، يكافحون من أجل البقاء خلال تعرضهم للتعذيب الشديد وتعاملهم مع حراس ساديين داخل سجن عسكري إفريقي، وقعوا أسرى فيه خلال الحرب العالمية الثانية.

جمالية هذا الفيلم الذي يُعدّ واحداً من أبرز أعمال المخرج الأمريكي الراحل سيدني لوميت (1924-2011)، تكمن في قدرته على استكشاف ما شهدته تلك الحقبة الزمنية من أحداث، الأمر الذي يمنحنا نظرة فلسفية أخرى على واقعها، حيث اعتمد فيها لوميت على قصة قاسية وعنيفة في الوقت نفسه، مستنداً في ذلك على أداء الممثل المبدع شون كونري، الذي لعب دور البطولة فيه.

الفيلم: The Hill

اخراج: سيدني لوميت

سيناريو: راي ريجبي، وآر. إس. ألين

سنة الإنتاج: 1965

البطولة: شون كونري وإيان بانين وأوسي

دايفيز وهاري أندروز