فيلم «بيجيل» يتصدر شباك التذاكر في الهند

نجح الفيلم الهندي «بيجيل» (Bigil) للمخرج أتلي كومار، في اعتلاء قائمة الأعلى مبيعاً للتذاكر في شباك التذاكر المحلي خلال أسبوعه الأول، حيث وصلت عدد تذاكره المُباعة إلى 113600 تذكرة، خلال 3 أيام فقط من بدء عرضه بصالات السينما المحلية، وذلك وفق ما كشفت عنه التقارير الصادرة عن شركة «فارس» لتوزيع الأفلام التي تتخذ من دبي مقراً لها، وكان الفيلم الذي يلعب بطولته الممثل فيجاي ونينتارا، قد حصد كليبه الدعائي «التريللر» أكثر من 13 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط من طرحه على موقع «يوتيوب».

أحداث الفيلم تدور حول فريق كرة قدم نسائي استطاع مدربه المنضم حديثاً إليه، أن يغيّر المفاهيم الخاصة بمشاركة الفتيات في الألعاب الجماعية، واستهتار المسؤولين والمجتمع بهن، ما قد يتسبب في فشلهن ويعرقل مسيرتهن.

قصة العمل مقتبسة من الفيلم الهندي «تشاك دي باك» الذي سبق للممثل شاروخان تقديمه عام 2007، فيما بلغت ميزانية إنتاج العمل نحو 20 مليون دولار. يُذكر أن الموسيقار الهندي آيه. أر. رحمن، كان قد تولى تأليف الموسيقى التصويرية الخاصة بالعمل، فيما صاغ نصه أتلي كومار.