جورج نصر.. «أبو السينما اللبنانية»

يلقبه النقاد «أبو السينما اللبنانية»، فهو حافظ تاريخها، وموثّق لنشأتها ومسيرتها، منذ اللحظة الأولى التي انطلقت فيها حتى ودّع الحياة مطلع العام الجاري. إنه المخرج اللبناني جورج نصر، الذي رحل تاركاً مجموعة أعمال سينمائية مهمة للغاية، رغم قلتها.

يعدّ نصر من روّاد السينما اللبنانية في الخمسينات والستينات، ومخرجاً مهماً جداً، رغم قلّة إنتاجه، قياساً بأهمية مكانته في صناعة السينما اللبنانية.

أولى أعماله السينمائية «إلى أين؟» تناول فيه معاناة اللبنانيين المهاجرين للولايات المتحدة والبرازيل، وتفيد التقارير بأنه كان أول فيلم لبناني يشارك في «كان» السينمائي عام 1957، وبعد مرور 60 عاماً على عرضه، عاد نصر إلى «كان» بنسخة جديدة ومرممة من «إلى أين؟»، ليتحول إلى واحد من كلاسيكيات المهرجان الأهم بالعالم، علماً أن لنصر مشاركة أخرى في «كان» عام 1962 مع «الغريب الصغير» الناطق بالفرنسية.

ولد نصر في 1927 بطرابلس، ودرس الهندسة المعمارية بجامعة في شيكاغو قبل أن ينتقل عام 1948 للولايات المتحدة، حيث تحول هناك نحو دراسة السينما في جامعة كاليفورنيا وتخرّج منها عام 1954، وتابع تدريبه بين هوليوود وفرنسا، ثم عاد إلى لبنان عام 1955 ليبدأ بإنجاز وإخراج الأفلام.

تم إدراج إرث نصر في «قاموس المخرجين» الذي أعدّه المؤرخ والناقد السينمائي الفرنسي جورج سادول.