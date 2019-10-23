توم كروز في «مهمة مستحيلة» سابعة

المصدر: إعداد: غسان خروب

على طريق «المهمة المستحيلة»، يواصل الممثل توم كروز مضيه، فلا يبدو أنه قد تعب من السلسلة التي وصلت في العام الماضي إلى الجزء السادس، وحمل عنوان «مهمة مستحيلة: سقوط»، واستطاع على غرار الأجزاء الماضية الصعود عالياً على شباك التذاكر العالمي، بعد تجاوزه حاجز 791 مليون دولار.

كروز لا يبدو أنه ملّ السلسلة التي بدأ إنتاجها عام 1996، فها هو يستعد لخوض تجربتها مجدداً في جزء سابع، قد يرى النور بحلول 2021، وفق ما أعلنت شركة «بارامونت» المنتجة للسلسلة، لتضع بذلك حداً للشكوك التي حامت حول إمكانية توقف السلسلة عند الجزء السادس الذي صور بعض مشاهده في سماء أبوظبي.

إبهار

حتى الآن لم تكشف الشركة المنتجة تفاصيل تخص مهمة كروز السابعة، لتشبه بذلك طبيعة السلسلة التي تفيض بمشاهد «الأكشن» والسرية، ولكن يبدو أن الجزء السابع لن يكون مختلفاً كثيراً عن سابقيه، ما لفت نظر العديد من المواقع المهتمة بالشأن السينمائي التي أشارت إلى أنه سيرى النور بعد مرور 3 سنوات من إطلاق الجزء السادس، مرجحةً أن ذلك قد يمنح الوقت لكتاب السيناريو من أجل البحث عن فكرة جديدة، يكون كروز قادراً على الانطلاق منها، بحيث يستطيع إبهار جمهوره ومتابعي السلسلة، حيث أشار موقع «سينما بلند» إلى أن الشركة في قرارها إصدار الجزء السابع بعد 3 سنوات، يعود إلى استنادها إلى طبيعة خططها الحالية والمستقبلية التي تتضمن إنتاج مجموعة أفلام جديدة.

انشغال الشركة المنتجة بتنفيذ خطة أفلامها التي ستعرض خلال الفترة المقبلة لا يبدو أنه سيخفف من الضغط على كريستوفر مكواري الذي يتولى تأليف سيناريو الجزء السابع، وفي الوقت نفسه، سيتولى مكواري عملية إخراج العمل، وفق ما أشارت إليه التقارير التي خلصت إلى أن تسلم مكواري هذه المهمة قد جاء بعد نجاحه في تنفيذ الجزأين الخامس الذي صور في دبي، والسادس الذي صور بعض مشاهده في أبوظبي.

هوية

ا لفيلم: Mission Impossible

اخراج: كريستوفر مكواري

بطولة: توم كروز