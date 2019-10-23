أبيض واسود.. Pitfall

يعتبر فيلم «بيتفول» (Pitfall) واحداً من كلاسيكيات السينما اليابانية، والذي يحمل بصمات المخرج الياباني هيروشي تيشيغاهارا (1927-2001)، إذ كان أول آسيوي يرشح إلى جائزة الأوسكار عن فئة «أفضل مخرج» وذلك عام 1964. كما يعدّ «بيتفول» أول انطلاقة فعلية لتيشيغاهارا، إلا أن الفيلم لم ينل تقديراً كافياً، مقارنة مع بقية أعمال تيشيغاهارا.

ما يميز فيلم «بيتفول»، الذي رأى النور عام 1962، أنه يوفّر رؤية سريالية للبشرية وعقلها الإجرامي، ويحكي العمل قصة مقتل عامل في مناجم الفحم من قبل رجل غامض يرتدي بذلة بيضاء، إذ يسرد الفيلم القصة من منظور «ميتافيزيقي» يتناول الموتى والأحياء وأهمية تكشّف الحقائق، إذ تأخذنا عبقرية المخرج تيشيغاهارا على قبول الموتى كشخصيات رئيسة في قصة غامضة كتبت بإتقان، فيما تبدو النهاية غير عادلة.

الفيلم: Pitfall

اخراج: هيروشي تيشيغاهارا

سيناريو: كيبي آبي

الإنتاج: 1962

البطولة: سومي ساساكي، وكوني تاناكا، وهيساشي إيجاوا