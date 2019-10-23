4 «بوسترات» لفيلم (Birds of Prey)

لم تكتفِ الشركة المنتجة لفيلم «الأكشن» (Birds of Prey) بـ«بوستر» واحد فقط، من أجل الترويج للفيلم المقرّر أن يعرض في فبراير 2020، إذ قامت أخيراً بطرح 4 «بوسترات» جديدة للفيلم الذي يحمل بصمات المخرجة كاثى يان، مستندةً فيه إلى سيناريو كريستينا هودسون.

الفيلم الجديد، الذي يلعب بطولته مارغوت روبي وماري إليزابيث وينستيد وإيوان ماكغريجور وجورني سموليت بيل وروزي بيريز وكريس ميسينا، نتابع هارلي كوين (مارغوت روبي) التي تقوم بتأسيس فريق من النساء المنشقّات؛ لمواجهة ملك الجريمة المعروف باسم «بلاك ماسكر»، الذي يجسده الممثل إيوان ماكريجور، إذ تأتي هذه المهمة من أجل حماية فتاة صغيرة.

وتعد الطبيبة النفسية والمحاربة هارلي كوين واحدة من الشخصيات الخيالية التي ابتكرتها شركة «دي سي كوميكس»، وقد ظهرت لأول مرة ضمن سلسلة الرسوم المتحركة «باتمان»، ويتوقع أن يتمكن الفيلم من تحقيق النجاح، وذلك إثر القفزات الكبيرة التي حققتها (مارغوت روبي) خلال السنوات الأخيرة.