فيلم من إنتاج إماراتي مشترك في «القاهرة السينمائي»

المصدر: القاهرة - عبد الحليم حفينة

يعرض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال دورته المقبلة، خمسة أفلام تتناول حياة أهم صناع السينما العالميين، فيما تأتي العروض الخمسة ضمن برنامج «بانوراما خاصة: مواهب سينمائية»، خلال الدورة 41 التي تقام في الفترة من 20 حتى 29 نوفمبر المقبل، بدار الأوبرا المصرية.

وقال القائم بأعمال المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحمد شوقي، إن المهرجان قرر بدءاً من الدورة 41 أن يتم اعتماد تصنيف للأفلام التي يجمعها موضوع واحد، داخل قسم البانوراما الدولية، الذي يعرض كل عام 50 فيلماً، بحيث يُسلط الضوء عليها داخل برنامج خاص، يعطي للجمهور مرونة في إمكانية مشاهدة الأفلام، وتكوينة صورة ذهنية واحدة عن الموضوع المشترك التي تقدمه.

وأوضح شوقي أن البداية هذا العام بخمسة أفلام (أربعة وثائقيات وفيلم تحريك) عن خمسة من صناع السينما العالميين، إذ تضم البانوراما الخاصة هذا العام الفيلم البرازيلي «بابينكو: أخبرني عندما أموت»، وتدور أحداثه حول المخرج الراحل هيكتور بابينكو، الفيلم الثاني بعنوان «شغف آنّا مانياني»، ويتناول قصة الممثلة آنا مانيانى أيقونة سينما الواقعية الجديدة في إيطاليا.

أمَّا الفيلم الثالث فهو «فورمان ضد فورمان» من التشيك، ويتناول سيرة المخرج العالمي ميلوش فورمان، فيما يتناول الفيلم الرابع «بونويل في متاهة السلاحف» حياة المخرج الإسباني الشهير لوي بونويل، بينما يأتي الفيلم الأخير في البرنامج من إنتاج لبناني إماراتي بعنوان «فتح أبواب السينما: محمد ملص»، ويتناول قصة المخرج السوري محمد ملص، وكان المهرجان أعلن منذ أيام عن انفراده بالعرض العالمي الأول للفيلم ضمن 27 فيلماً يستضيف القاهرة السينمائي عروضها العالمية والدولية الأولى خلال دورته المقبلة.