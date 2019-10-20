«استمر» و«وصلة البرغي» الأفضل في «الشارقة السينمائي»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب فعاليات دورته السابعة أول من أمس بحفل خاص، حضره كوكبة من نجوم السينما والدراما العربية، مسدلاً الستار على أكثر من 120 ساعة من عروض الأفلام وورش العمل التفاعلية.

وانتزع فيلم «منحوتة الحصان» جائزة فئة أفضل فيلم دولي قصير، لمخرجته سينثيا فيرنانديز، فيما حصد «جدي يختبئ» للمخرجة آن هوين، جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة، وعلى صعيد فئة أفضل فيلم وثائقي نالها الفيلم «بشير في أرض العجائب»، للمخرجين إلس دوران، وإفيلين فيهوف، فيما فاز الفيلم «الوداع الأول» للمخرجة وانغ لينا بجائزة أفضل فيلم روائي طويل.

وفي كلمة لها خلال الحفل، قالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة «فن»، ومدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «في ختام الدورة السابعة من المهرجان، نجدد العهد بمواصلة العمل لإثراء معارف وخبرات الأطفال والشباب السينمائية والإبداعية، لأننا نؤمن بأن الفنون هي المحرك الأساس للارتقاء بالإنسان والمجتمعات».

وخلال الحفل كرّمت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، أعضاء لجنة تحكيم الأفلام في المهرجان، التي ضمت كلّاً من: الفنان الكويتي عبدالرحمن العقل، والمخرجة والمنتجة التنفيذية الإماراتية نهلة الفهد، والمخرج السعودي أحمد الشايب، والكاتب والممثل وصانع الأفلام الإماراتي ياسر النيادي، والفنان الشاب والإعلامي البحريني عمر فاروق، والممثل والمخرج الإماراتي عبدالله الجنيبي، واليابانية ميتشيكو تاشيموتو، والناقد السينمائي خالد ربيع.