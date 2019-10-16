يعد فيلم «ظل البحر» التجربة الروائية الطويلة الثانية للمخرج الإماراتي نواف الجناحي، بعد فيلمه «الدائرة» (2009)، وأحداث هذا العمل تدور في فريج يقع على ضفاف البحر، حول منصور الذي يقع في غرام كلثم، ويحاول بشتى الطرق لفت انتباهها، وما أن يعثر على ضالته بشراء هدية لها، يقع في مأزق توفير المال.

يوصف العمل بأنه إحدى أيقونات السينما الإماراتية، لا سيما وأنه يحمل بين طياته العديد من القضايا الإنسانية، ومن خلاله تمكن الجناحي من نقل تفاصيل صغيرة في المجتمع المحلي، وأن يجيد فهم الأبعاد النفسية لشخصيات العمل، الذي مثل الإمارات في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية.

فيلم «ظل البحر» تناول التطور الحضاري في المجتمع الإماراتي، مصوراً في مشاهده حياة الماضي والحاضر.

الفيلم: ظل البحر

اخراج: نواف الجناحي

سيناريو: محمد حسن أحمد

البطولة: بلال عبدالله، عمر الملا،أبرار الحمد، نيفين ماضي،حسن رجب، عائشة عبدالرحمن