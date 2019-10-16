طرح الفيلم (Uncut Gems) 25 ديسمبر

في الوقت الذي طرحت فيه أول كليب دعائي «تريللر» للفيلم الكوميدي (Uncut Gems) للمخرجين جوش وبيني سافدي، أعلنت الشركة المنتجة للعمل عن اختيارها لـ 25 ديسمبر المقبل، موعداً لطرح الفيلم في صالات السينما حول العالم، وذلك وفق ما كشفت عنه أخيراً مجلة «فارايتي».

ويلعب بطولة الفيلم كل من الممثل آدم ساندلر، وجوليا فوكس، كيفن جارنيت، ذا ويك اند، ايدينا هوم، جوناثان أرانباييف، يعقوب إيجيلسكي غيرهم.

وتدور أحداث الفيلم الجديد حول هوارد راتنر، الصائغ في مدينة نيويورك، والذى يبحث دائماً عن الرهانات العالية، ويجب على هوارد الاشتراك في العمل المحفوف بالمخاطر، وموازنة أعماله الخاصة والاعتناء بأسرته، وتخطي أعدائه، أثناء سعيه للفوز بأعلى الرهانات.

من جهة ثانية، كشف موقع المجلة الإلكتروني، عن استعداد آدم ساندلر للعمل مجدداً مع جنيفر انيستون في عمل كوميدي يحمل عنوان (Murder Mystery)، لصالح شبكة نتيفلكس، وتدور أحداثه حول شخص من مدينة نيويورك وزوجته، يصبح متهماً رئيسياً بجريمة قتل ملياردير شهير أثناء رحلتهما إلى أوروبا.