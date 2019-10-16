جنيفر لورانس ضمن الأعلى أجراً في هوليوود

تعد الممثلة الأمريكية جنيفر لورانس، واحدة من أبرز وأنجح الممثلات في هوليوود، وقد حققت أفلامها أرباحاً بقيمة 5.7 مليارات دولار، ونجحت جنيفر في التربع على قائمة الممثلات الأعلى أجراً لعامي 2015 – 2016، ومن أبرز أعمالها «ذا هانغر غيمز» و«امريكان هاستيل» و«سيلفر لايننغ بلاي بوك» والذي منحها الأوسكار.



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