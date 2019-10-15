132 فيلماً تدشن مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب

المصدر: الشارقة - البيان

انطلقت مساء أول من أمس، بحضور نخبة من نجوم السينما والدراما العربية والأجنبية، فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي تنظمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة، خلال الفترة من 13- 18 أكتوبر، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، مستضيفة هذا العام 132 فيلماً من 39 دولة عربية وأجنبية، تحت شعار «أفلام مستوحاة من كتب».

وافتتح فعاليات الحدث، الفيلم الياباني الروائي «سجلات القط الرحال» للمخرج كويشيرو ميكي، إلى جانب الفيلم البريطاني «تحلو بالشجاعة» للمخرجة جوان سلمون.

وشهد حفل الافتتاح الشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، وكوكبة من النجوم أبرزهم الممثل الكويتي عبد الرحمن العقل، والسوري باسل خياط، والسعودي عبد المحسن النمر، والمخرجين الإماراتيين: نجوم الغانم، وعبد الله الجنيبي، ونهلة الفهد، والمصري يسري نصر الله، والكندي جوليان كارينغتون، والبريطانية جوان سلمون، والسعودي الشاب عبد الله علي.

وفي كلمة لها خلال الحفل الافتتاحي، أكدت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي مدير مؤسسة «فن»، مدير مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، أن المهرجان يواصل تطوره وتميزه عاماً بعد عام، بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ودورة هذا العام مميزة على مختلف المستويات، باسمها وشعارها، بأهدافها وأبعادها، وبأعداد الأفلام المشاركة.