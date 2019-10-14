يسرا تقدم «صاحب المقام» في الصالات قريباً

المصدر: القاهرة - مها سمير

أوشكت الفنانة يسرا على الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد «صاحب المقام» الذي تعود به للسينما بعد فترة طويلة من الغياب، حيث لم يتبقَ للفيلم سوى أيام قليلة للتصوير ليدخل الفيلم مرحلة المونتاج استعداداً لطرحه في السينمات.

تجسد يسرا في الفيلم شخصية مهمة ومحورية وجديدة عليها وهي من أولياء الله الصالحين وتحاول إنقاذ الفنان آسر ياسين الذي يشاركها بطولة العمل بعد وقوعه في مشكلة كبيرة، والفيلم من إخراج ماندو العدل ويشارك في التمثيل كل من أمينة خليل وبيومي فؤاد والفنانة ريهام عبدالغفور، والفنانة نسرين أمين. «صاحب المقام» يمثل عودة ليسرا إلى بلاتوهات السينما بعد غياب 7 سنوات منذ فيلم «جيم أوفر» مع مي عز الدين، فيما كان آخر ظهور لها درامياً عام 2018 من خلال مسلسل «لدينا أقوال أخرى».