الرئيس المصري مشيداً بفيلم الممر: يعكس الروح المصرية القوية

المصدر: البيان الإلكتروني

يلقي فيلم الممر، الذي أنتج هذا العام وبميزانية تخطت 100 مليون جنية مصري، الضوء على تضحيات قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يدعي نور ويؤدي دوره الفنان أحمد عز، ويتناول المرحلة الزمنية بدءا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

الفيلم من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، ومن بطولة أحمد عز، وإياد نصار، وأحمد فلوكس وآخرين. وقد حقق ثاني أعلى الإيرادات في موسم عرضه في عيد الفطر 2019، وهو في المركز الرابع في قائمة أعلى الأفلام دخلا في السينما المصرية.

وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأداء أبطال الفيلم خلال الندوة التثقيفية في القوات المسلحة الـ 31، قائلا: "أشكركم وأقول لكم إن هذا الفيلم رسالة جميلة جداً، والأداء كان قوياً ويعكس الروح المصرية القوية".

وأضاف: "بأدائكم عكستم مشاعر كل شرائح المجتمع المصري في هذا الوقت، وروح المصريين تجاه بلدهم أوصلتموها لنا، ولجميع الشباب الذين لم يعايشوا هذه الفترة، أتصور أنكم جعلتموهم يعيشوها من خلال أدائكم الرائع".

وطالب الرئيس المصري بتكرار التجربة موجهاً كلامه لمنتجي الفيلم: "أتصور إن التجربة قابلة للتكرار، وقد رأيتم حالة الالتفاف ليس من الجيش والشعب والدولة فقط، بل حالة الالتفاف الشعبي حول مصر. نحتاج في ظل هذه التحديات التي تعيشها المنطقة والوطن ومحاولة سلب العقول وآمال شعوبنا أن يكون هناك فيلم من هذه النوعية كل 6 أشهر على الأقل".