رحيل الممثل الأمريكي روبرت فورستر بطلم فيلم "إل كامينو"

المصدر: البيان الإلكتروني

غيّب الموت الممثل الأمريكي روبرت فورستر الشهير بأدواره في مسلسل "بريكنغ باد" وفيلم "إل كامينو"، عن عمر ناهز 78 عاما.

وحسب "يورونيوز"، فقد توفي فورستر بمنزله بمدينة لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة من احتفاله بعرض فيلمه الجديد "إل كامينو"، المكمل لمسلسل "بريكنغ باد".

وجاءت وفاة النجم روبرت فورستر بعد صراع طويل مع سرطان المخ، لتنهي مسيرته الفنية الحافلة التي استمرت لأكثر من 5 عقود؛ مسيرة بدأها في أوائل ستينيات القرن الماضي، وقد أثمرت أكثر من 110 أفلام وعشرات الأعمال التلفزيونية.

وكانت إنطلاقة فورستر من خلال فيلم "إن غولدن آي" مع النجمة إليزابيث تايلور والنجم الكبير مارلون براندو في فيلم من إخراج جون هيوستن.