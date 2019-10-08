«الجوكر» يتصدر الإيرادات الأمريكية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تصدر فيلم الحركة والجريمة «الجوكر»، إيرادات السينما بأمريكا الشمالية، مطلع الأسبوع، محققاً 93.5 مليون دولار. والفيلم بطولة خواكين فينيكس وزازي بيتز وروبرت دي نيرو وفرانسيس كونروي، ومن إخراج تود فيلبس.

فيما تراجع فيلم الرسوم المتحركة «رجل الثلج» (أبومينابول)، من المركز الأول إلى الثاني، مسجلاً إيرادات بلغت 12 مليون دولار. كما تراجع فيلم الدراما «داونتاون ابي» من المركز الثاني إلى الثالث، بإيرادات بلغت 8 ملايين دولار. والفيلم بطولة هيو بونفيل وماثيو جوود وماغي سميث وإميلدا ستونتون، ومن إخراج مايكل انجلر. كما تراجع فيلم الجريمة والدراما «المحتالات» (هستلرز)، من المركز الثالث إلى الرابع، مسجلاً 6.3 ملايين دولار.

والفيلم بطولة كونستانس وو وجنيفر لوبيز وجوليا ستايلز وكيكي بالمر وليلي راينهارت، ومن إخراج لوريني سكافاريا. كما تراجع فيلم الرعب «إت: الفصل الثاني» (إت: تشابتر تو)، من المركز الرابع إلى الخامس، محققاً 5.4 ملايين دولار. والفيلم بطولة بيل سكارسجارد وجيمس مكافوي وفين ولفهارد وجيدين ليبرهير، ومن إخراج موشيتي.