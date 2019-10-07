رسائل شبابية قصيرة في «الشارقة السينمائي للأطفال»

المصدر: الشارقة- البيان

يقدم مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنطلق دورته السابعة في 13 إلى 18 أكتوبر الجاري، منصة لمخرجين جلّهم من الشباب، لتقديم رسائلهم الذكية عبر أفلام قصيرة تستقطب عادة من هم في جيلهم وأصغر سناً.

ويسعى المهرجان الذي تنظّمه مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، إلى ترسيخ هذا النوع من الفنون على صعد متعددة.

عروض

سيكون الجمهور على موعد مع أفلام قصيرة منها «3 أقدام» (2018) للمخرجة الكولومبية جيزيل جيني، و«حكاية عائلة» (2017) للمخرج الإسباني خوسيه كورال يورينتيه. أما «تفاحات وبرتقالات» (2018) للمخرجة الهندية روكشانا تبسم، «هل أنت كرة طائرة؟» (2018) للمخرجين الإيرانيين محمد بخشي وسعيد أهانج.

ويقدّم المخرج الإسباني خافيير كوينتاس فيلمه «السمك» (2017)، فيما تقدم المخرجة المكسيكية سينثيا فرنانديز فيلمها «منحوتة الحصان» (2017).ومن جهته، يقدم التونسي مطيع دريد في فيلمه «يسار يمين» (2018). وتشارك المخرجة الإيرانية مريم زارعي بفيلمها «ماجرالين» (2019). أما المخرج البريطاني باريس زارسيل فيعرض فيلمه «ضربة» (2018). أما المخرج الهندي سوهيت خانا فيقدم فيلمه «مسحور» (2018).

وتشمل الخروض فيلم المخرج المكسيكي ألدو سوتيلو لازارو «ستاردست» (2017)، وفيلم المخرجة الإيرانية فاطمة توسي «الثور الأميركي» (2018). أما المخرج الإيراني علي خشدوني فاراحاني فيقدم فيلمه «يوم الواجب» (2019).