«مالمو للسينما» ينطلق بعرض الفيلم التونسي «في عينيا»

المصدر: مالمو - البيان

انطلقت فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان مالمو للسينما العربية أول من أمس في مدينة مالمو السويدية، بعرض فيلم الافتتاح «في عينيا» للمخرج التونسي نجيب بلقاضي، الذي قدم فيلمه لجمهور مالمو مبديا حماسه لعرض الفيلم للمرة الأولى في السويد، بعد رحلة ناجحة قطعها الفيلم منذ شارك في مهرجان تورنتو العام الماضي وشارك بعدها في العديد من المهرجانات الدولية.

وعلى السجادة الحمراء للافتتاح، التي أقيمت أمام مبنى بلدية مالمو التاريخي، سار ضيوف المهرجان ومن بينهم النجوم المصريون شيرين رضا وآسر ياسين ومنى هلا، المخرجة الفلسطينية مي مصري، المخرج التونسي نجيب بلقاضي وغيرهم، والذين استقبلتهم عمدة مالمو كارينا نيلسون في حفل عشاء بالقاعة الملكية، أبدت فيه فخر المدينة بالمهرجان الذي صار أحد أهم الأنشطة الثقافية في مالمو، والذي يعتبر أفضل صورة للتنوع الثقافي للمدينة التي تحتضن عشرات الجنسيات واللغات والثقافات. كذلك تحدثت فريدا ترولمير، رئيس اللجنة الثقافية بمدينة مالمو، عن المهرجان الذي صار واحدًا من الأحداث السنوية التي تضعها المدينة في الصدارة.

خطوات ناجحة

بدوره ألقى مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي كلمة عبر فيها عن سعادته بالمهرجان الذي أصبح أكبر مهرجان للسينما العربية يقام خارج العالم العربي بعدد ضيوف تجاوز هذا العام 150 ضيفاً عربياً، مشيراً إلى خطوات المهرجان في دعم السينما العربية على مستوى التمويل من خلال صندوق منتدى مهرجان مالمو، وكذلك توزيع الأفلام العربية في السويد.

47

تستمر أنشطة مهرجان مالمو في الفترة بين 4 و8 أكتوبر، ويعرض فيها 47 فيلما بواقع 25 فيلمًا طويلًا و22 فيلمًا قصيرًا، يستمر بها المهرجان كأكبر منصة لعرض الأفلام العربية خارج العالم العربي.