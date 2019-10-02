أبوظبي تتألق في إنتاج سينمائي عالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

تألقت إمارة أبوظبي بمشاهد مميزة في الفيديو الدعائي الذي أطلقته، أمس، شبكة «نتفليكس»، لفيلم «6 Underground»، الذي يلعب بطولته الممثّل العالمي رايان رينولدز، ويخرجه المبدع الحائز عديد الجوائز مايكل باي.

وقد تعاونت كل من «نتفليكس» و«سكاي دانس ميديا» أثناء تصوير الفيلم في نوفمبر 2018 مع twofour54 أبوظبي، التي قدمت لهما كافة خدمات الإنتاج اللازمة طوال فترة التصوير على مدار 30 يوماً في 4 مواقع مختلفة تشمل صحراء ليوا وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.

مكانة

عقَّبت مريم عيد المهيري، نائب رئيس مجلس إدارة twofour54 قائلةً: «يسعدنا أن نرى أبوظبي مجدداً ضمن مشروع إنتاج عالمي ضخم يرسخ مكانة الإمارة كوجهة تصوير رائدة. وتشرفنا أيضاً بالترحيب بفريق عمل نتفليكس في إمارتنا وتقديم كافة سبل الدعم لتسهيل عملية التصوير».

ويُعدّ فيلم «6 Underground» أحدث الإنتاجات الهوليوودية التي اختارت الإمارة موقعاً لتصوير مشاهدها، مستفيداً من مواقع التصوير المتنوعة التي يتجاوز عددها 700، وما تمتلكه من مواهب إعلامية متخصصة، ومرافق الإنتاج الحائزة عدة جوائز عالمية، إضافة إلى برنامج الحوافز الذي تقدمه «لجنة أبوظبي للأفلام» والذي يتيح استرداد 30% من تكاليف الإنتاج وما بعد الإنتاج التي يتم إنفاقها في الإمارة. ويسجل الفيلم عودة شركة «نتفليكس» إلى أبوظبي بعد إنتاج فيلمها «آلة الحرب» من بطولة النجم العالمي براد بيت عام 2015.