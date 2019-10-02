ممثل دينزل يستعد لخوض (The Equalizer2)

بعد تقديمه العام الماضي للجزء الثاني من فيلمه (The Equalizer2)، يستعد الممثل دينزل واشنطن حالياً لخوض تجربة جديدة، تحمل عنوان (Little Things) من تأليف وإخراج جون لي هانكوك، حيث يشاركه البطولة كل من جاريد ليتو ورامي مالك، وكانت شركة «وارنر بروس»، قد أعلنت أخيراً انضمام 3 نجوم جدد هم: جوريس جارسكي وشيلا هولاهان وصوفيا فاسيليفا إلى طاقم الفيلم الذي لم يتم إعلان موعد عرضه في صالات السينما العالمية بعد، وفق ما نشره موقع «ديدلاين» المتخصص بالسينما، والذي أشار إلى أن الشركة المنتجة حالياً قامت بالكشف عن الخطوط الرئيسة التي تشكل أحداث الفيلم، والذي يدور حول ديك وكيل مقاطعة كيرن، نائب رئيس شرطة كاليفورنيا والذي يتعاون مع محقق في شرطة لوس أنجليس يدعى اكستر، حيث يعملان سوياً للقبض على قاتل متسلسل، ويتميز ديك بقدرته على التركيز في التفاصيل الصغيرة، التي تمكنه من التحايل على القواعد.

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