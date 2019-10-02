منذ اللحظة الأولى التي رأى فيها النور، تمكن فيلم «سواق الأتوبيس» للمخرج عاطف الطيب، أن يحجز مكانته على قائمة أفضل مئة فيلم مصري، حيث حلّ ثامناً فيها، وكان الفيلم واحداً من أروع أعمال الراحل نور الشريف، الذي طالما صرح أنه «الأقرب إلى قلبه»، لاسيما وأن العمل يتناول مجتمع ما بعد حرب 1973، ويسلط الضوء على قضية التفكك الأسري.

نجاح الفيلم الذي حاز عنه نور الشريف جائزة أفضل ممثل في مهرجان «نيودلهي» السينمائي، مثّل شهادة ميلاد لمخرجه عاطف الطيب، الذي بدا فيه مالكاً ومتمكناً من أدواته، كما أنه شكل إعلاناً لميلاد تيار «الواقعية الجديدة» في السينما المصرية والعربية، وهو ما جعل منه واحداً من أفضل وأجمل الأفلام التي أنتجتها السينما المصرية في الثمانينات.

الفيلم: سواق الأتوبيس

إخراج: عاطف الطيب

سنة الإنتاج: 1982

البطولة: نور الشريف, ميرفت أمين

عماد حمدي، حسن حسني