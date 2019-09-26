الرواية.. عصب أفلام الأسبوع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تطل الرواية من جديد في أروقة الصالات المحلية عبر أفلام عدة تميزت بطابعها الدرامي الثري، وحكاياتها النابعة في بعضها من تفاصيل التاريخ الأوروبي، كما نتلمسه في «داونتون آبي»، ليظل المجال مفتوحاً أمام أعمال أخرى جلها قادم من الهند، والتي تروي بعضاً من قصص المجتمع الهندي، بثقافاته المتعددة ولغاته الكثيرة، في وقت لم تغب فيه رائعة براد بيت الفضائية وأفلام الأكشن، وتلك التي تستهدف الأطفال عن المشهد العام للصالات المحلية.

سينما عقيل فيلم:A KASHAإخراج:حجاج كوكا

يأتي عرض هذا الفيلم في سياق «أسبوع آفاق السينمائي»، الذي ينطلق بعد غد في سينما عقيل، ويعد هذا الفيلم الروائي الأول للمخرج السوداني حجاج كوكا، والذي أثرى السينما الوثائقية كثيراً بأعماله، وفي هذا العمل يروي كوكا حكاية رومانسية الطابع، عن جندي سوداني يعيش صراعاً بين حبه لصديقته لينا، وبين تمسكه بسلاحه، وعندما يبدأ قائده في إعادة تجميع الجنود استعداداً للحرب، يقرر هذا الجندي الهرب والبحث عن ملجأ له.

فوكس سينمافيلم:THE INFORMERإخراج:أندريه دي ستيفانو

يعتمد هذا العمل على رواية «Three Seconds» من تأليف السويدي بورغ هيلستروم، وتدور أحداثه حول شخص محكوم عليه بالسجن سابقاً، لكنه يتطلع للعودة مجدداً إلى السجن، ولذلك يعمل عن عمد وبشكل سري، كناقل أو مسرب للمعلومات، أملاً منه بالتسلل إلى سجن يعرف بحراسته المشددة، الفيلم كان قد حصل على تقييم جيد لدى معظم النقاد إبان عرضه في الولايات المتحدة وأوروبا.

نوفو سينمازفيلم:Downton Abbeyإخراج:مايكل أنجلر

يعد هذا الفيلم اختصاراً جميلاً لأحداث المسلسل التلفزيوني المعروف «داونتون آبي»، ويرجع بنا إلى العام 1927 ليسرد حكاية عائلة «كراولي» الثري المعروف بامتلاكه للعديد من العقارات في إحدى ضواحي الريف الإنجليزي، حيث يستعد لاستقبال الملك جورج الخامس والملكة ماري في قصره. الفيلم درامي تاريخي، وقد سبق للشركة المنتجة له أن أصدرت له «تريللر» خاصاً، بلغت مدته 10 دقائق، قدمت فيه تعريفاً بكل الشخصيات التي تطل في الفيلم، ما جعله واحداً من الكليبات المميزة في هذا المجال.