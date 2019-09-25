Indiana Jones يرفض التقاعد ويطل في 2021

يبدو أن عالم الآثار إنديانا جونز، غير مستعد للتقاعد، رغم مرور 11 عاماً على صدور الجزء الرابع من سلسلة «إنديانا جونز» التي تتصدر قائمة إبداعات المخرج ستيفن سبيلبيرغ.

والذي كان قد بدأ السلسلة مطلع عقد الثمانينات واستطاعت أن تحصد مجتمعة نحو ملياري دولار، ولعب بطولتها ولا يزال الممثل هاريسون فورد الذي يستعد للظهور مجدداً على الشاشة الكبيرة في 2021 مرتدياً بدلته الجلدية وقبعة «فيدورا»، متسلحاً بسوط جلدي مصنوع من ذيل الثور.تغيير تواريخ التصوير والعرض، لم تكن الوحيدة التي ميزت الجزء الخامس من السلسلة.

والذي سيطل في 2021، وإنما رافق ذلك عملية تبديل في كتاب سيناريو الفيلم، فبعد أن تم الاتفاق مع السيناريست دي-يد كويب الذي تولى كتابة الجزء الرابع من السلسلة «إنديانا جونز ومملكة الجمجمة الكريستالية»، تم تحويل النص إلى جوناثان كاسدان، مؤلف سيناريو فيلم (Solo: A Star Wars Story)، ليتولى مهمة كتابة سيناريو الجزء الخامس، لينتقل النص من بعده إلى دان فوجيلمان.

واضع سيناريو فيلم الأنيمشن (Tangled)، ليعود السيناريو مجدداً إلى دي-يد كويب، وفق ما كشف عنه أخيراً لموقع «دين أوف غيك»، حيث قال: «أعمل على ذلك مرة أخرى، لا نزال نحاول، وأعتقد أن لدينا فكرة جيدة هذه المرة، ولكن علينا الانتظار قليلاً».

كويب في حديثه لم يكشف الكثير من ملامح الجزء الجديد، مكتفياً بالإشارة إلى أن «لديه فكرة جيدة»، ليبقى رؤية المشروع غامضة، الأمر الذي دعا المختصين في الشأن السينمائي إلى التخمين بأن «إنديانا جونز 5» قد يطل بفكرة جديدة، تختلف عن الأجزاء الماضية، ورغم عودة كويب إلى المشروع، لم يتضح بعد إن كان جوناثان كاسدان ودان فوجيلمان لا يزالان يعملان على المشروع نفسه، أو إن كان سيناريو الفيلم سيكون نتيجة «ورشة عمل جماعية».

عودة كويب إلى المشروع أكدت أيضاً عودة ستيفن سبيلبيرغ وهاريسون فورد إليه، ورغم ذلك لا يزال موعد بداية تصوير الفيلم، في طي الكتمان، ولكن ذلك لم يقلل من حماسة هاريسون فورد الذي يقترب من عامه الثمانين، ليؤكد أنه «إنديانا جونز» الوحيد، نافياً بذلك ما تردد في وقت سابق، حول إمكانية انتقال الشعلة إلى ممثل أصغر سناً، حيث تم ترشيح الممثل كريس برات، وبرادلي كوبر للدور، والذي يبدو أنه لن يحدث في الوقت الراهن.