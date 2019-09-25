يوصف فيلم «عودة الابن الضال» بأنه الأفضل من بين أعمال المخرج الراحل يوسف شاهين، فهو لا يعد فقط خاتمة ثلاثية «الحساب مع الآخر» التي بدأت بفيلم «الاختيار» الذي يحاكم فيه شاهين المثقفين، ثم «العصفور» الذي يتأمل فيه أسباب هزيمة يونيو، وإنما يعد هذا الفيلم تحفة سينمائية جمعت بين شاهين وصلاح جاهين.

العمل امتاز بجرأته وتعدد مستوياته، ما جعله أشبه بلوحة مشغولة بعناية، أو قصيدة سينمائية حزينة، لما تحمله من تعابير قوية حول نهاية عصر كامل، في هذا العمل يجمع شاهين بين الدرامي والموسيقي والسياسي، ويقدمها في قوالب ميلودرامية رائعة.

اخراج: يوسف شاهين

سيناريو: صلاح جاهين

يوسف شاهين

فاروق بلوفة

سنة الإنتاج: 1976

البطولة: سهير المرشدي، شكري سرحان،

هدى سلطان، ماجدة الرومي،

رجاء حسين، محمود المليجي.