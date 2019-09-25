إلهام شاهين تستعد لتصوير فيلم “حظر تجول”

3 سنوات مرت على تقديم الفنانة المصرية إلهام شاهين فيلمها «يوم للستات»، والذي قدمته آنذاك مع الفنانة نيللي كريم، وناهد السباعي، ومحمود حميدة والراحل فاروق الفيشاوي، وثلّة أخرى من النجوم، ويبدو أن إلهام تستعد مجدداً لتقديم عمل سينمائي جديد، سيحمل عنوان «حظر تجول» وهو من تأليف وإخراج أمير رمسيس الذي يعكف على معاينة مواقع التصوير التي تلائم حكاية الفيلم.

فيما يتوقع أن تنطلق أعمال التصوير خلال أكتوبر المقبل.

عمل إلهام شاهين الجديد، يدور في إطار اجتماعي، وأحداثه جميعها تقع في إطار يوم واحد فقط، وهو «يوم حظر التجول» الذي تتكشف فيه الكثير من الحقائق، وتتضح فيه ملامح العلاقة بين الأم التي تجسدها إلهام شاهين، وابنتها التي تلعب دورها أمينة خليل، كما تتضح طبيعة العلاقة الخاصة بينهما. ولم تعلن الشركة المنتجة للعمل موعد عرض الفيلم الجديد حتى الآن.