132 فيلماً يعرضها «دولي السينما للأطفال والشباب» في دبي والشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

كشفت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، أمس، عن برنامج فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب 2019، الذي ينطلق من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل، تحت شعار «أفلام مستوحاة من كتب»، ويعرض في دبي والشارقة.

واستعرضت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي، مديرة مؤسسة «فن»، ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، تفاصيل برنامج فعاليات المهرجان، خلال مؤتمر صحافي عقد في سينما سيتي آيماكس في زيرو 6 مول، بحضور الفنان والمخرج الإماراتي عبدالله الجنبيي، والدكتور خالد المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام (شمس).

وأعلنت الشيخة جواهر بنت عبد الله القاسمي أن عدد الأفلام التي تم قبولها في هذه الدورة، بلغ 132 فيلماً من 39 دولة، من إجمالي 1454 فيلماً من 86 دولة، موضحة أن المهرجان سيعرض 12 فيلماً تعرض للمرة الأولى عالمياً، و75 تعرض للمرة الأولى في الشرق الأوسط، و7 في دول مجلس التعاون الخليجي متوزعة على فئات المهرجان السبع، وهي أفلام من صنع الأطفال والناشئة وأفلام خليجية قصيرة وأفلام دولية قصيرة وأفلام الرسوم المتحركة وأفلام وثائقية وأفلام روائية وأفلام من صنع الطلبة.

وحول جديد المهرجان، أعلنت القاسمي عن زيادة عدد الأفلام المقدمة، التي تضاعفت 3 مرات، إلى جانب اختيار لجنة من المحكمين الواعدين، لتقييم أفضل فيلم من صنع الأطفال والناشئة، الذين سيقومون بتقييم بقية فئات المهرجان.

7 وجهات

وكشفت مديرة مؤسسة «فن»، ومديرة مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، عن إضافة أماكن جديدة لعرض الأفلام والفعاليات بإمارة دبي في كل من فيستفال سيتي يومي 26 و27 سبتمبر، وسيتي ووك من 3 إلى 12 أكتوبر، إلى جانب أماكن عرض الأفلام في إمارة الشارقة وهي قاعة الجواهر للمناسبات والمؤتمرات من 14 وحتى 18 أكتوبر وسينما زيرو 6 من 26 سبتمبر وحتى 17 أكتوبر والعربي سنتر من 15 وحتى 17 أكتوبر والخوانيج لاست اكزت من 28 سبتمبر وحتى 13 أكتوبر ولامير من 30 سبتمبر وحتى 2 أكتوبر.