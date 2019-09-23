«الفيل الأزرق 2» يحقق 100 مليون جنيه إيرادات

المصدر: القاهرة ـ جنا حماد

معادلة صعبة نجح في تحقيقها فيلم «الفيل الأزرق 2»، ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ السينما، حقق الفيلم 100 مليون جنيه إيرادات حتى الآن، منذ انطلاق عرضه في شباك التذاكر يوم 25 يوليو الماضي، ليصبح أول فيلم في تاريخ السينما المصرية يصل إلى ذلك الرقم، وفى الوقت نفسه يلاقى نجاحاً ورواجاً كبيرين على المستوى النقدي والجماهيري، وهي معادلة لم ينجح أي فيلم سابق في تحقيقها على مدار السنوات السابقة.

وفيلم «الفيل الأزرق 2» الذي بدأ عرضه قبل ماراثون الأضحى السينمائي الأخير بوقت قصير يشارك في بطولته كريم عبدالعزيز ونيللي كريم، إلى جانب إياد نصار وهند صبري، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

أحداث

تدور أحداث الفيلم بعد مرور 5 سنوات من انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يتزوج الدكتور «يحيى» الذي يقوم بدوره كريم عبد العزيز من «لبنى» التي تمثل دورها نيللي كريم، ويتم استدعاؤه لقسم الحالات الخطرة «8 غرب حريم» وفيه تدور أحداث الفيلم، حيث يتم التلاعب بحياته وتهديدات لأسرته، وبعد فترة يستعين الدكتور «يحيى» بحبوب الفيل الأزرق حتى يتمكن من استعادة تركيزه والسيطرة على الأمور، والتمكن من حل الألغاز التي تواجهه.