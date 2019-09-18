يمتاز فيلم «بس يا بحر» للمخرج خالد الصديق، بكونه أول فيلم كويتي وخليجي يرى النور، آنذاك كان في 1971.

حيث شكل ذلك مفاجأة لكل النقاد الذين تابعوه لأول مرة عربياً في مهرجان السينما العربية الأول، الذي أقيم في دمشق عام 1972، وحمل شعار «السينما البديلة». الفيلم فاز بجائزة المهرجان الأولى، وجرى أيضاً ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية، في الدورة الـ 45 للجائزة. حكاية الفيلم بسيطة، وتحدثت عن تاريخ الكويت البحري، وتناول طريقة حياة الكويتيين بشكل درامي أخاذ، وقد اعتمد الفيلم على نص لعبد الرحمن الصالح، فيما لعب بطولته الفنان سعد الفرج، ومحمد المنصور، وحياة الفهد، ونوال باقر، وعبد الله خربيط، وحسين السلمان.

• اسم الفيلم: بس يا بحر

• إخراج: خالد الصديق

• سيناريو: عبد الرحمن الصالح

• سنة الإنتاج: 1971

• البطولة: سعد الفرج، ومحمد المنصور، وحياة الفهد، ونوال باقر