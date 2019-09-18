عرض الفيلم الإماراتي «شبح» (Ghost) في أكتوبر المقبل

مع اقتراب موعد عرضه في صالات السينما المحلية والخليجية، والمقرر في أكتوبر المقبل، بدت الحملة التسويقية للفيلم الإماراتي «شبح» (Ghost) للكاتب والمخرج عامر سالمين، تجري على قدم وساق، حيث كشفت الشركة المنتجة للعمل أخيراً، عن أحدث «تريللر» للفيلم الذي يتأرجح بين الرعب والغموض والكوميديا، ليبدو هذا العمل الأول من نوعه، الذي يدخل فيه سالمين أراضي سينما الرعب.

الفيلم الجديد، كان قد صور على مدار 30 يوماً، في عدد من مرافق التصوير والإنتاج التابعة لـ«توفور54» بأبوظبي، من بينها مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، كما أنه يجدد التعاون بين شركتي «توفور54» و«سينما ـ يچن فيلمز»، بعد نجاح تجربة سالمين الأولى «عاشق عموري».

حكاية الفيلم تتناول صراعاً عائلياً حول إرث قديم، وتدور حول جَدة تطلب اجتماع كل أفراد عائلتها، في بيت العائلة الكبير قبل أن توافق على بيعه، وبانتقال الأبناء من أبوظبي إلى بيت العائلة، يواجهون العديد من الأحداث الغامضة، يذكر أن الفيلم من بطولة مريم سلطان وعبدالله الجنيبي وحميد العوضي وخالد النعيمي وآلاء شاكر وسيف أحمد ومايد البلوشي.