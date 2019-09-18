«بوليوود باركس دبي» موسيقى ورقص تحت المطر

المصدر: دبي - البيان

تتيح «بوليوود باركس دبي»، وجهة الترفيه المميزة، لمرتاديها فرصة تحقيق أحلامهم بالرقص تحت المطر في دبي، وتقليد أشهر مشاهد سينما «بوليوود»، خلال حفل «بارش» المنتظر، الذي يستضيفه المنتزه الأول والوحيد المستوحى من «بوليوود» في الشرق الأوسط، بما يوفره من تجارب ترفيهية بوليوودية أصيلة يوم 20 سبتمبر الجاري.

وتتيح الوجهة لزوارها فرصة إطلاق العنان لأنفسهم للاستمتاع بالموسيقى والرقص وأشكال الترفيه المتعددة في منطقة مومباي تشاوك بالقرب من مطعم محطة فيكتوريا مع الموسيقى النابضة بالحياة، التي تغمر الأجواء وبأداء ساحر في أمسية رائعة لمنسقي الموسيقى هاني وماد ماكس وسيب وجيف وأتول.

فرصة

الفعالية تقدم فرصة غير مسبوقة للانتعاش والمرح، والتمتع بطقس غير مألوف، وبالقدرة على الاستمتاع بكافة جولات الألعاب الشيّقة، ومعالم الجذب، وفق نظام يرحب بالأطفال بدخول مجاني لمن هم بعمر الـ12 عاماً فما دون.

ويمكن للزوار التمتع بالعروض الخاصة على مجموعة تذاكر اليوم الواحد، التي تبدأ أسعارها من 35 درهماً للتذكرة ضمن مجموعة من 6 تذاكر، و50 درهماً للتذكرة ضمن مجموعة من 4 تذاكر، و75 درهماً للتذكرة من بين تذكرتين، في حين تبلغ قيمة التذكرة المفردة لليوم الواحد 99 درهماً.