نشاط سينمائي متنوع لتامر حسني

المصدر: القاهرة - مها سمير

يستعد الفنان تامر حسني لتصوير فيلم سينمائي جديد، بعنوان «مش أنا»، من تأليف وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، فيما أوشكت أسرة العمل، على الاستقرار على النجوم الذين سيشاركون في بطولة الفيلم.

وحول قصة العمل، أكدت المخرجة سارة وفيق، أن الفيلم الذي كتبه تامر، مكتوب بشكل جيد جداً ومختلف، موضحة أن أحداث الفيلم ستجمع بين الكوميديا والدراما والأكشن والإثارة.

في سياق متصل، ينتظر تامر حسني طرح فيلمه «الفلوس»، المقرر عرضه 2 أكتوبر المقبل، ويشاركه البطولة: زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد‏المعطي وإخراج سعيد الماروق‎.‎