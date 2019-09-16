أفلام مستوحاة من الكتب في «السينمائي للأطفال» بدورته الـ7

المصدر: الشارقة - البيان

يستـــعد مهرجــان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤســسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفــن الإعلامي للأطفال والناشئة بالدولة، لإطلاق دورته السابعة خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 18 أكتوبر المقبل، بمشـــاركة نخــبة واســعة من النجوم وصنّاع السينما العرب والعالميين.

ويركز المهرجان في دورته هذا العام على تقديم أعمال سينمائية مستوحاة من الكتب، احتفاءً بحصول إمارة الشارقة على لقب «العاصمة العالمية للكتاب 2019» اللقب الثقافي الأرفع عالمياً الذي توجت به الإمارة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، وللتأكيد على أهمية الكتاب، ودوره في صناعة الفنون، والارتقاء بها، ولا سيما أن الواقع السينمائي يحفل بالكثير من الأعمال الخالدة المستوحاة من الكتب.

فئات جديدة

ويتيح المهرجان لعشاق السينما التنافس على جوائزه ضمن الفئات السبع التي يقدمها وهي: «أفضل فيلم من صنع الأطفال والشباب»، و«أفضل فيلم من صنع الطلبة»، و«أفضل فيلم خليجي قصير»، و«أفضل فيلم دولي قصير»، و«أفضل فيلم رسوم متحركة»، و«أفضل فيلم روائي طويل»، و«أفضل فيلم وثائقي».