92 مليون جنيه إيرادات «ولاد رزق 2»

المصدر: القاهرة - البيان

حقق فيلم «ولاد رزق 2» للنجمين أحمد عز وعمرو يوسف، ليلة أول من أمس الجمعة إيرادات وصلت إلى 691 ألفاً و846 جنيهاً، لتقترب إيراداته من 92 مليون جنيه حتى الآن، ومن المتوقع أن تتزايد بكثافة خلال الأيام المقبلة لتصل إلى 100 مليون جنيه.

شارك في بطولة «ولاد رزق 2» أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوي وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوي ونسرين أمين، إضافة إلى خالد الصاوي وباسم سمرة مع ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصري وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفي وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمديرها أحمد بدوي، وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.

الجزء الأول من الفيلم عرض عام 2015، وتدور قصة الجزء الثاني بعد مرور 3 سنوات منذ أحداث انتهاء الجزء الأول، يحاول الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم الابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حدثاً واحداً يطرأ على حياتهم يغيّر كل ذلك.