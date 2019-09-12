دراما سينمائية برؤى مختلفة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

من بين أفلام الأكشن والفنتازيا والأعمال الهندية متعددة اللغات، أطلت سينما الدراما على قوائم الصالات المحلية، لتقدم جملة من الحكايات الجميلة والمؤثرة في النفس، حيث تمكن صناعها من التوغل بعيداً في الدراما، الأمر الذي ساعدهم في تقديم رؤى مختلفة لحكايات نابعة من ثقافات العالم، ففي الوقت الذي يطل علينا فيلم من السودان، ندخل عوالم الاكتئاب وتأثيره على النفس، ونشهد عودة صاحب أيقونة «بروكلين» إلى الساحة بعد غياب سنوات.

سينما عقيل فيلم:A KASHAإخراج:حجاج كوكا

يعد هذا الفيلم الروائي الأول للمخرج السوداني حجاج كوكا، والذي أثرى السينما الوثائقية كثيراً بأعماله، وفي هذا العمل يروي كوكا حكاية رومانسية الطابع، عن جندي سوداني يعاني من الصراع بين حبه لصديقته لينا، وبين تمسكه بسلاحه، وعندما يبدأ قائده في إعادة تجميع الجنود استعداداً للحرب، يقرر هذا الجندي الهرب والبحث عن ملجأ له. الفيلم عرض للمرة الأولى عالمياً خلال دورة مهرجان فينسيا السينمائي 2018.

ريل سينمافيلم:Angel of Mineإخراج:كيم فارانت

يمتاز هذا العمل بكونه دراما عميقة تدور حول امرأة تعاني من الاكتئاب الحاد، بعد وفاة ابنتها الوحيدة بطريقة مأساوية، وهو ما يؤدي بالأم إلى فقدان قدرتها على إدراك الواقع، والعيش في عالم خيالي، فتسيطر عليها فكرة أن ابنتها لا تزال على قيد الحياة. المخرجة كيم فارانت التي تمتلك في رصيدها 3 أفلام، عرفت في هذا النوع من الأعمال، حيث يعد «أرض الغريب» (2015) من أشهر أعمالها.

فوكس سينمافيلم:THE GOLDFINCHإخراج:جون كراولي

يعيد هذا الفيلم المخرج الأيرلندي جون كراولي صاحب أيقونة «بروكلين» (2015) إلى دائرة الضوء، حيث تدور الأحداث في قالب درامي، حول رجل ثري يتولى رعاية صبي يبلغ من العمر 13 عاماً في نيويورك، مع عائلته، وذلك بعد مقتل والدته في حادث تفجير يقع في متحف المتروبوليتان، حيث يتمكن الثري من استغلال الحادثة، والاستيلاء على لوحة «طائر الحسون» التي لا تقدر بثمن.