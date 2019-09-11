أحمد عز وكريم عبد العزيز يجتمعان في فيلم كيرة والجن

لم يكد الكاتب أحمد مراد ينتهي من حصد نجاحات فيلمه «الفيل الأزرق 2» للمخرج مروان حامد، حتى عاد مجدداً إلى الساحة برفقته، ليعلنا الاستعداد لإنتاج فيلم «كيره والجن» والمقتبس عن روايته «1919».

والتي يروي من خلالها قصصاً ملهمة لعدد من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزي، بدءاً من ثورة 1919 وحتى 1924، كاشفاً في الوقت نفسه عن فترة زمنية مهمة في تاريخ مصر، فضلاً عن كونه يرصد بعضاً من تفاصيل المجتمع المصري في تلك الفترة.

وذكر الكاتب أحمد مراد، عبر حسابه على «فيسبوك»، أن العمل الجديد سيكون من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز، اللذين يخضعان حالياً لجلسات مكثفة مع المخرج والكاتب، من أجل وضع الخطوط الأولى للعمل المقرر أن يبدأ تصويره في منتصف ديسمبر المقبل، في حين تعكف شركة الإنتاج حالياً على وضع قائمة بأسماء الممثلين المتوقع مشاركتهم في العمل الذي يتوقع أن يرى النور في 2020.