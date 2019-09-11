يعد فيلم «دعاء الكروان» من أفضل الأعمال التي قدمتها السينما المصرية، وقد حل سادساً في قائمة أفضل 10 أفلام في تاريخ السينما المصرية، وفق استفتاء مجلة «فنون» المصرية.

والذي أنجزته في 1984، وهو واحد من أفضل أعمال المخرج الراحل هنري بركات، حيث تم اختيار الفيلم، الذي يعتمد على رواية بالاسم نفسه للأديب الراحل طه حسين، لتمثيل السينما المصرية في مهرجان برلين السينمائي في 1959، وعلى ضوئه بدأت الرؤية الفنية والإخراجية لهنري بركات تتضح أكثر، حيث كشف العمل عن موهبة بركات الفنية.

الفيلم: دعاء الكروان

إخراج: هنري بركات

سيناريو: يوسف جوهر، وهنري بركات

سنة الإنتاج: 1959

البطولة: أحمد مظهر، فاتن حمامة

أمينة رزق، زهرة العلا

عبد العليم خطاب