«سيدة البحر» لـ«إيمج نيشن أبوظبي» يفوز بجائزة «فيرونا»

المصدر: أبوظبي - البيان

فاز فيلم «سيدة البحر»، أحدث الإنتاجات السينمائية من شركة «إيمج نيشن أبوظبي»، بجائزة «فيرونا» للفيلم الأكثر إبداعاً خلال مشاركته في النسخة الـ 76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، عقب عرضه ضمن مسابقة أسبوع النقاد المرموقة.

يمثّل فيلم «سيدة البحر» أول فيلم روائي طويل للكاتبة والمخرجة السعودية شهد أمين.

وعلّقت لجنة تحكيم هذه الجائزة، التي ضمّت أعضاء تحكيم لم تتجاوز أعمارهم الـ 30 عاماً، عن سبب منح الجائزة إلى فيلم «سيدة البحر» بأنه: «سار بنا عبر أفق بحر مرئي تتخلله آثار خرافة مؤثرة تأسر الأجساد والأنظار، ليؤتي من أعماقه رؤية جريئة وواضحة المعالم لزمننا المعاصر».

وفي هذه المناسبة، قالت شهد أمين، مؤلفة ومخرجة فيلم «سيدة البحر»: إن الفوز يُعد لحظة رائعة افتخر بها وجميع من أسهموا في إنتاج وتصوير فيلم «سيدة البحر»، كما تعكس هذه الجائزة أهمية القضية التي يتناولها الفيلم. وأضافت أمين: إن هذا الفوز لا ينحصر في كونه تكريماً لي، لا سيّما في ضوء مشاركة مخرجتين سعوديتين في المهرجان، إذ إن هذه خطوة انتقالية في غاية الأهمية في مسيرة صناعة السينما الإقليمية.