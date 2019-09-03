«أنجيل هاز فولن» يتصدر إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني

المصدر: لوس أنجليس - د ب أ

تصدر فيلم الحركة والإثارة «أنجيل هاز فولن» إيرادات دور السينما بأمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، في عطلة طويلة لنهاية الأسبوع بالولايات المتحدة، حسبما أظهرت تقديرات استوديوهات السينما أول من أمس.

وحقق الفيلم الذي يشارك في بطولته جيرارد بتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، إيرادات بلغت 14.5 مليون دولار.

واحتل المركز الثاني فيلم المغامرة والكوميديا «جود بويز»، محققاً إيرادات بلغت 11.59 مليون دولار. وجاء في المركز الثالث فيلم الرسوم المتحركة والمغامرة «ذا ليون كينغ»، محققاً إيرادات بلغت 9.24 ملايين دولار. فيما حل في المركز الرابع فيلم «فاست آند فيوريوس بريزنتس: هوبز آند شو»، محققاً إيرادات بلغت 8.09 ملايين دولار.