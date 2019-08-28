سينما تجمع متعة المذاقات ومشاهدة الأفلام بمول الإمارات

المصدر: دبي – فادية هاني ــ تصوير: أحمد عبيد

تجربة فريدة لمحبي مشاهدة الأفلام السينمائية بصحبة أصدقائهم، حيث يمكنهم التواجد في مكان خاص بعيداً عمّا يحدث في قاعات السينما العادية أحياناً من أحاديث جانبية أو رنين الهواتف النقالة، فقد افتتحت مجموعة ماجد الفطيم قاعة فوكس سينما جديدة في فندق كمبينسكي مول الإمارات، أول من أمس، لتكون أول دور عرض تقام في فندق لا مركز تجاري، على مستوى الإمارة.

والصالة الجديدة مجهزة بقاعة خاصة وفاخرة، يمكنها نقل المتواجدين فيها من متعة مشاهدة الأفلام إلى مستوى جديد ومختلف تماماً من الخصوصية، فهي تتسع لـ 15 شخصاً فقط، والأجمل أنه يمكن للراغبين حجز ما يرغبون بمشاهدته، سواء من الأفلام الحديثة، أو أي من الأفلام القديمة أو التي عرضت في السابق، حيث تخضع التجربة لرغبة المشاهدين.

فخامة

وقبل الدخول إلى الصالة الفارهة ذات الكنبات المريحة، والأغطية الدافئة، فسيتمكن المشاهدون أو من حجز الصالة، من تناول أفخر الأطعمة المقدمة من فندق كمبينسكي، وهي أيضاً خاضعة لرغبة الحضور، إذ إن قائمة الطعام قابلة للتغيير وفق مزاج ورغبة الأصدقاء الذين حجزوا المكان لمشاهدة الفيلم، ولهم الخيار أيضاً في تناول الأطعمة قبل أو بعد مشاهدة الفيلم، ففي هذا المكان يتمتع المشاهدون أو من قام بحجز الصالة بخصوصية تامة بدءاً من اختيار الفيلم، واختيار الوقت، واختيار قائمة الطعام والمشروبات، وتوقيت تناولها.

منطقتان

لهذا تنقسم قاعة السينما لمنطقتين منفصلتين، إحداهما لعرض الأفلام مجهزة بتقنية سمعية وبصرية متطورة، و15 مقعداً مريحاً، أما المنطقة الأخرى فهي قاعة طعام فاخرة يتوسطها طاولة رخامية كبرى تسع الأصدقاء القادمين، - أو العائلة مثلاً- لمشاهدة فيلم، ويقوم على الخدمة فريق من مقدمي الطعام يشكلون جزءاً من التجربة، وبإمكان الضيوف الاختيار من قائمة أطعمة ومشروبات مميزة ومزودة بأطباق ومشروبات يتم إعدادها بحيث تتيح لك الاختيار من بينها خلال الأربع ساعات التي ستقضيها في السينما.

ووجود هذه القائمة الشهية من الأطعمة، لا بد من توفر «الفيشار» سواء المالح أم المغطى بالكراميل، إضافة إلى وجود المشروبات وكل الأطعمة الخفيفة الموجودة في أي من دور السينما، تقدم لهم بشكل أنيق في أوان فاخرة تشعر الحاضرين بخصوصية تامة، وتنقلهم إلى تجربة فريدة من نوعها مع توفر الطاولات الخاصة أمامهم وبجانبهم في حيز أكبر بكثير من الصالات العادية.

مناسبة للجميع

سواء أكان الضيوف مجموعة من الصديقات اللائي يحتفلن بمناسبة خاصة، أم مجموعة من الأصدقاء الراغبين في قضاء ليلة ممتعة بالخارج أم فريق من الزملاء أم عائلة في زيارة لدبي، فمن الممكن تخصيص قاعة السينما الخاصة لتناسب كل ضيف.

وتبدأ الباقة في «ڤوكس سينما» في كمبينسكي، التي تتضمن مشروبات غازية مجانية وفشاراً «مجانياً» بأسعار تبدأ من 3000 درهم إماراتي، وتكون باقات الأطعمة والمشروبات الإضافية متوفرة كذلك كخيارات إضافية.

وتقول ميشيل والش الرئيس التنفيذي للتسويق والابتكار لدى ماجد الفطيم، إنه أحدث طراز لدار سينما،، أردنا مكاناً فارهاً يشبه الفندق الذي تتواجد فيه السينما، وهو فندق كمبينسكي العريق بإطلالته على قاعة التزلج الكبرى في المركز التجاري، بالإضافة إلى رغبتنا في عمل شيء جديد كلياً في السوق الذي يشهد منافسة في الأفكار والابتكار، وخاصة أن يكون المكان قابل لتحويله وفق مزاج المشاهدين أو الراغبين في هذه التجربة، فهي تجربة مكونة من 4 ساعات إلا أن ترتيبها وتنظيمها يتم وفق المشاهدين، حتى وإن كانت مناسبة خاصة، يمكننا تجهيز ذلك بكل سهولة، وهي إلى الآن الأولى والوحيدة الموجودة في الإمارة، ولا ننوي حالياً إقامة أخرى مشابهة، إذ نعتبر أن فرادة الأشياء تضفي عليها نوعاً من الجودة وتصبح أكثر إقبالاً.