«أنجيل هاز فولن» يتصدر إيرادات سينما أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس - رويترز

تصدر فيلم الإثارة والحركة الجديد «أنجيل هاز فولن» (سقوط ملاك) إيرادات السينما في أمريكا الشمالية مطلع الأسبوع مسجلاً 21.3 مليون دولار. الفيلم بطولة جيرارد بتلر ومورغان فريمان وجادا بينكيت سميث ولانس ريديك، وإخراج ريك رومان وو.

وتراجع الفيلم الكوميدي «غود بويز» (أولاد طيبون) من المركز الأول إلى الثاني مسجلاً 11.8 مليون دولار، واحتل الفيلم الدرامي الجديد «أوفركمر» (الفائز) المركز الثالث محققاً 8.2 ملايين دولار. وتراجع فيلم الرسوم المتحركة «ليون كينغ 2019» (الأسد الملك) من المركز الثالث إلى الرابع مسجلاً 8.2 ملايين دولار.

كما تراجع فيلم الحركة «هوبس آند شاو» من المركز الثاني إلى الخامس، محققاً إيرادات بلغت 8.1 ملايين دولار، والفيلم بطولة دوين جونسون وفانيسا كيربي وجيسون ستاثم وإدريس إلبا ومن إخراج ديفيد ليتش.