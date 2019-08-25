مهرجان الأقصر للسينما يكرّم سمير سيف وياسمين عبدالعزيز

المصدر: القاهرة - جنا حماد

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية تكريم المخرج الكبير سمير سيف، خلال الدورة 9 للمهرجان، المقرر انعقادها مارس المقبل.

جاء اختيار سمير سيف للتكريم من قبل إدارة المهرجان، لما قدمه للسينما المصرية من أعمال متميزة ومتنوعة تميزت بالجودة الفنية والتواصل مع الجماهير، والتي شكلت الوجدان العربي والإفريقي، حيث يعرض له المهرجان فيلمه الأخير «أغسطنيوس ابن دموعها» وهو إنتاج مشترك بين تونس والجزائر وفرنسا.

كما تكرّم إدارة المهرجان، الذي يتولي رئاسته الشرفية الفنان محمود حميدة، الفنانة ياسمين عبدالعزيز إحدى نجمات الجيل الحالي، التي قدمت أفلاماً كوميدية مبهجة وفرضت نمطاً سينمائياً إنسانياً جديداً حقق نجاحاً جماهيرياً وتجارياً كبيراً، بحسب وصف إدارة المهرجان.

وأكدت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، أن هناك مسابقات جديدة تشهدها الدورة المقبلة للمهرجان بناء على توصيات رئيس شرف المهرجان الممثل محمود حميدة، ليصل المهرجان إلى الأفارقة في جميع أنحاء العالم وليس فقط داخل القارة السمراء.