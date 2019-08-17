رحيل الممثل الأمريكي بيتر فوندا بطل فيلم (Easy Rider)

المصدر: البيان الالكتروني

قالت قناة (CNEWS) عبر موقعها على تويتر اليوم إن الممثل الأمريكي بيتر فوندا نجل هنري فوندا وشقيق جين فوندا توفي عن 79 عاما نتيجة إصابته بسرطان الرئة.

ونقلت القناة عن عائلته قولها "ببالغ الحزن نعلن نبأ وفاة بيتر فوندا".

وقالت جين فوندا في بيان "أنا حزين للغاية، كان أخي الرضيع طيب القلب، لقد قضيت وقتا طيبا معه في الأيام الأخيرة، لقد رحل ضاحكا"، بحسب "يورونيوز".

واشتهر الممثل خلال مسيرته الفنية، التي بدأت منذ ستينات القرن الماضي، بعمله في فيلم "إيسي رايدر" لعام 1969.

ورشح الممثل للفوز بجائزة الأوسكار في مناسبتين كانت الأولى العام 1969 عن فيلمه "إيسي رايدر" والثانية العام 1988 عن دوره في فيلم "أوليز غولد".